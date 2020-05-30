سائرون: لن نسمح لرئاسة البرلمان بأن تتحول الى التمثيل المناطقي والطائفي

2020/05/30 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسؤولية اخفاق مجلس النواب في اداء واجبه التشريعي، مبينا ان الكتل السياسية لمن تسمح بتحول رئاسة البرلمان الى ممثل عن المحافظات او الطائفة.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان” هيئة رئاسة البرلمان هي من تتحمل مسؤولية اخفاق البرلمان وعدم تحقيقه اي نتيجة […]

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