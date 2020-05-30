2020/05/30 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاملون بنظام العقود والأجور اليومية في كهرباء البصرة يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاملون بنظام العقود والأجور اليومية في كهرباء البصرة يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاملون بنظام العقود والأجور اليومية في كهرباء البصرة يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).