“بروكنجز” يوصي البيت الابيض: لاتطلبوا حل الحشد الشعبي

2020/05/30 | 11:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لمعهد بروكنجز الامريكي للدراسات الاستراتيجية عن التوصيات المهمة التي يجب على الولايات المتحدة الاخذ بها خلال الحوار الاستراتيجي مع العراق ف...

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