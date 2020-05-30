2020/05/30 | 11:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة في العراق عدنان درجال، ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا على المستوى الرياضي في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال يكشف عن قانون سيغير وجه الرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال يكشف عن قانون سيغير وجه الرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).