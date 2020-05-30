اللجنة العليا للصحة في العراق تمنع استيراد ثلاثة محاصيل

2020/05/30 | 11:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق (مكافحة جائحة فایروس كورونا ) في جلستها التاسعة المنعقدة بتاريخ 20/ آيار/2020، منع استيراد ثلاثة ...

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