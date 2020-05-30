محافظ واسط: المحافظة دخلت مرحلة الخطر الحقيقي

2020/05/30 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، دخول المحافظة مرحلة الخطر الحقيقي.

وقال المياحي في تصريح إن المحافظة سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، لافتا الى ان المحافظة دخلت في مرحلة الخطر الحقيقي ويجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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