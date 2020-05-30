2020/05/30 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، السبت، عن عزم القوى الكردية ارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد لبحث القضايا العالقة، مبينا ان الاتفاق النهائي والشامل بين بغداد واربيل مكتمل وهو جاهز للتوقيع من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال عبد الكريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاتفاق النهائي والشامل بين اربيل وبغداد جاهز منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اتفاق حاسم بين اربيل وبغداد بانتظار توقيع الكاظمي خلال الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اتفاق حاسم بين اربيل وبغداد بانتظار توقيع الكاظمي خلال الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).