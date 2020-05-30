اعمال سلب ونهب.. توسع دائرة العنف لتشمل ولايات جديدة في امريكا

2020/05/30 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسعت دائرة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية لتطال ولايات فيما حذرت الشرطة في لوس أنجلوس المتظاهرين من مغبة البقاء في مناطق التجمع غير المرخصة مضيفة أن ذلك سيعرضهم للاعتقالوبحسب مراسل نوفوستي فقد انشق بعض المتظاهرين عن المسيرة وذهبوا لسرقة متجر محطة وقود قريبة ومتجر بضائع.وكسر الناس السواتر المصنوعة من الخشب التي أغلقت النوافذ والأبواب […]

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