الاقتصاد الكندي يسجل انكماشا نسبته 8.2 بالمئة

2020/05/30 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الاقتصاد الكندي انكماشا نسبته 8.2 بالمئة بالوتيرة السنوية في الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ مطلع 2019، جراء تداعيات وباء كوفيد-19.وقال معهد الإحصاء في كندا، إنه بالأرقام الفصلية، بلغ التراجع 2.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، عما كان عليه في الربع السابق له، مع انخفاض نسبته 1.5 […]

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