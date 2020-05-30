بايرن ميونخ يواجه دوسلدورف بهدف الاقتراب من لقب البوندسليغا

2020/05/30 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يملك فريق بايرن ميونخ، سجل نتائج رائع في المواجهات السابقة التي خاضها أمام فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني، قبل المواجهة التي تجمع بينهما، اليوم السبت، على ملعب “إليانز آرينا”، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر المسابقة التي تم استئنافها مؤخراً، وسط إجراءات صحية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.وذكر الموقع الرسمي لنادى بايرن، أن “الفريق […]

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