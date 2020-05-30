معهد ستوكهولم: خفض الإنفاق العالمي على التسلح بسبب أزمة “كورونا”

2020/05/30 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ستؤدي إلى انخفاض في الانفاق العالمي على التسلح خلال عامي 2020 -2021.وقال مدير المعهد، دان سميث، في تصرح لوكالة “نوفوستي”، إن “الانفاق على التسلح في عام 2019 بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو رقم قياسي، من المتوقع أن ينخفض في 2020-2021، لكن […]

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