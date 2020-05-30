المتعاقدون والأجور اليومية في كهرباء البصرة يضربون عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

2020/05/30 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضرب العاملون بنظام العقود والأجور اليومية في دوائر وزارة الكهرباء بالبصرة اليوم السبت عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر.وقام المحتجون بنصب السرادق أمام الشركة العامة لتوزيع كهرباء المنطقة الجنوبية وسط البصرة ” في اعتصام مفتوح ” بعد انتهاء المهلة والوعود الحكومية بصرف مستحقاتهم الشهرية وتثبيتهم على الملاك الدائم […]

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