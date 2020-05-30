2020/05/30 | 11:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقد حذرنا سابقا "الانبار" ستزول من خارطة العراق .. الشابندر يتحدث !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقد حذرنا سابقا "الانبار" ستزول من خارطة العراق .. الشابندر يتحدث !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).