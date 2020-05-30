رقم صادم لعدد المصابين بالجهاز الطبي بكورونا بالرصافة

2020/05/30 | 11:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت وزارة اﻟﺼﺤﺔ العراقية اليوم السبت عن رقم صادم بالنسبة الى الاصابات بفيروس ﻛﻮروﻧﺎ بين الملاكات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ.

وقال ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم الداﺋﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية ان "ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط الماضي 102 اﺻﺎﺑﺔ بين الملاكات...

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