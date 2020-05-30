حراك كبير من شركات الطيران العالمية لابتكار بروتوكولات السفر الآمن

2020/05/30 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشارك «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» مع مجموعة من رواد القطاع في ابتكار بروتوكولات عودة السفر الآمن الذي تصدرها مجلس السياحة والسفر العالمي.وكشف المجلس عن المرحلة الثانية من الإجراءات لإعادة بناء ثقة المستهلك العالمية لتشجيع عودة السفر، حيث تم تصميم أحدث البروتوكولات لدفع عودة السفر الآمن وتمكين شركات القطاع من الازدهار مرة […]

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