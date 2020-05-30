تلاميذ أول محافظة عراقية يتوجهون إلى مدارسهم في ازمة كورونا

2020/05/30 | 11:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توجه آلاف التلاميذ في محافظة المثنى، اليوم السبت، إلى مدارسهم لاستكمال امتحانات نصف السنة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "الآلاف من تلاميذ المدارس الابتدائية في محافظة المثنى توجهوا، صباح اليوم، إلى مدارسهم لاداء الامتحانات التكميلية وماتبقى من امتحانات نصف السنة".

واشار المصدر الى اتخاذ ادارات المدارس، "الاجرءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وبحسب توجيهات خلية الازمة بالمحافظة ومديرية تربية المحافظة".

ولم يؤدي طلبة وتلاميذ المحافظات الجنوبية امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ تشرين الاول 2019.

واعلنت مديرية تربية المثنى أمس الجمعة، عن إصدار توجيهات لإدارات المدارس بامتحان 10 طلاب في القاعة الامتحانية الواحدة ومنع التجمعات في ساحات المدارس، فيما أشارت إلى أنها أعطت صلاحيات للإدارات بإجراء الإمتحانات التكميلية في أكثر من يومين.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أمس الجمعة، عن إستحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليق الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسبوا فيها.

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