2020/05/30 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، مبيناً ان فيروس كورونا موجود في كل المناطق.وقال المياحي في بيان تلقته “المستقلة” إن “عددٍ الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا أريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل كل واحد منكم ربما سيتعرض للإصابة اذا لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط : الايام المقبلة ستكون صعبة جداً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط : الايام المقبلة ستكون صعبة جداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).