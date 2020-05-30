تحطيم نوافذ سيارات شرطة قرب مبنى CNN خلال احتجاجات في جوروجيا

2020/05/30 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت نوافذ العديد من سيارات الشرطة قرب المقر الرئيسي لـCNN في أتلانتا بولاية جوروجيا، تزامنا مع مظاهرات ضد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي.وأظهرت لقطات حية لـCNN لحظة اندلاع النار في سيارة قرب مبنى CNN، فيما وصف مراسل الشبكة نيك فالنسيا المشهد على الأرض، قائلا إن 7 متظاهرين على الأقل ألقي القبض عليهم.

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