تأجيل الامتحانات في كربلاء

2020/05/30 | 11:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) / علي النصر الله / ..قررت خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء ، اليوم السبت ، تأجيل الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية في المحافظة للأسبوعين القادمين “.ويأتي التأجيل بناءً على طلب مدير عام صحة كربلاء ، نظرا لتزايد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة .وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي […]

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