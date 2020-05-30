شرطة ديالى تقبض على ١٦ مطلوباً للقضاء

2020/05/30 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن القاء القبض على ١٦ مطلوب بقضايا ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة العميد نهاد المهداوي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوريات قسم شرطة بني سعد وقسم شرطة ابي صيدا ومفارز مكافحة الاجرام القت القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب".

وبين المهداوي ان "دوريات ومفارز اقسام شرطة المنصورية وقره تبة وجلولاء وهبهب ومكافحة الاجرام القت القبض على ١٣ مطلوب وفق قضايا جنائية متعددة"، موضحا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء".

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