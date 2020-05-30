اقليم كردستان.. شفاء 409 حالات اصابة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اربيل اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، السبت، عن احدث حصيلة للاصابات بفيروس كورونا في اقليم كردستان.وقالت الوزارة، في بيان، إن "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 575 حالة اصابة".وأضاف البيان، أن "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 409 حالات، ولدينا 5 حالات وفاة، وباقي حالات الاصابة الى يبلغ عددها 161 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة".

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