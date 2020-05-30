نائب يكشف عن اتفاق حاسم بين اربيل وبغداد بانتظار توقيع الكاظمي

2020/05/30 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم السبت، عن عزم القوى الكردية ارسال وفد رفيع المستوى الى بغداد لبحث القضايا العالقة، مبينا ان الاتفاق النهائي والشامل بين بغداد واربيل مكتمل وهو جاهز للتوقيع من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال عبد الكريم، ان “الاتفاق النهائي والشامل بين اربيل وبغداد جاهز منذ كانون الاول […]

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