نصيف: كتلة سياسية تضغط لترشيح شخصية محددة لحقيبة النفط عليها ملفات فساد كثيرة

2020/05/30 | 11:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهمت النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , احدى الكتل السياسية المعروفة بالضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لاختيار شخصية من خمسة شخصيات تم ترشيحهم لحقيبة النفط عليها عدد من ملفات فساد , مشيرة الى حسك الوزارات المتبقية.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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