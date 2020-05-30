2020/05/30 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن خلافات ونقاشا حادا دار بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما هذا الأسبوع.وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تذكر هويته، بأن وجهات النظر ومواقف كلا الطرفين كانت مختلفة بشكل كبير حول موضوعات مثل الناتو، ومشروع “السيل الشمالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة مشحونة بالخلافات بين ترامب وميركل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكالمة مشحونة بالخلافات بين ترامب وميركل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).