اجتماع بين البرلمان والحكومة بحضور الكاظمي لمناقشة اجراءات مكافحة كورونا

2020/05/30 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، السبت ، عن اجتماع عالي المستوى بين خلية الازمة النيابية وخلية الازمة الحكومية اليوم عن الساعة ١٢ ظهرا بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أفصح عن المحاور التي سيبحثها الطرفين .وقال العميري في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “خلية الازمة النيابية ستعقد اجتماع

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