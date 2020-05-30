2020/05/30 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن قائممقام قضاء سنجار النائب السابق محما خليل علي اغا، عن هروب عوائل ايزيدية من مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب السورية الى اقليم كردستان، نتيجة البطش الذي تعرضوا له من قبل فرقة السلطان حميد التابعة للجيش التركي والمجاميع الارهابية المرتبطة والمدعومة من تركيا مثل جبهة النصرة.وقال علي اغا ، اليوم، ان “غالبية العوائل الايزيدية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار : القوات التركية تبطش بالايزيدين في سوريا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار : القوات التركية تبطش بالايزيدين في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).