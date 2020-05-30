درة بجلسة تصوير جريئة

2020/05/30 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدون فساتين فاخرة أو اكسسوارات أو حتى حذاء، ظهرت النجمة التونسية درة في جلسة تصوير جديدة بالملابس الكاجوال وحافية القدمين.وكتبت درة تعليقا يعبر عن ثقتها الشديدة في نفسها، مؤكدة أن الثقة تبدأ من معرفة الإنسان لمكانته الحقيقية.درة، شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام جلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بقميص وبنطلون من […]

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