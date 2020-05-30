لتطويق الاصابات بكورونا .. محافظ بغداد يدعو إلى فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوماً

2020/05/30 | 11:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت محافظة بغداد، السبت، الى فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما من اجل تطويق الاصابات والتقليل من الاختلاط.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان، ان “مؤشرات خطر انتشار مرض كورونا بالعاصمة ازداد بشكل كبير بسبب الملامسة وعدم تطبيق اجراءات الوقاية”، مبينا أن “الاصابات انتشرت في جميع مناطق بغداد والاطراف، وان المستشفيات تحاول استيعاب الزيادة في عدد الاصابات، بعد ان امتلأت بعض المستشفيات لاسيما ضمن قاطع الرصافة الذي تصدر عدد الإصابات”.وأضاف أن “ازدياد حالات الاصابة دفعت الوزارة والجهات المعنية للجوء الى الحجر الطوعي في المنازل، مع ارسال فرق طبية لمتابعة المصابين بشروط ان يكون البيت ملائما للحجر”، مبينا أن “هناك اكثر من 240 فريقا طبيا موزعا بواقع 101 في قاطع الكرخ و140 في الرصافة”.وأوضح، أن “كل فريق يتألف من طبيب وصيدلي وتمريضي ومختبري يقومون بمراجعة المرضى يوميا للوقوف على حالاتهم ومتابعة اجراءات الفحص والعلاج”، مؤكدا أن “السبيل لاحتواء الازمة فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما مع تشديد اجراءات تطبيق الحظر من قبل القوات الأمنية”.

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