“خاشقجي” و”فلويد”..شبه بين القتيلين في آخر كلمات نطقا بها

2020/05/30 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة “أنا أختنق..لا أستطيع أن أتنفس”..بهذه الكلمات ربط “عبدالله”، نجل الداعية السعودي المعتقل “سلمان العودة”، بين اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”، وموت المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد”.وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، نشر “عبدالله”، صورة مجمعة لـ”خاشقجي” و”فلويد”، وكتب عليها: “(أنا أختنق..لا أستطيع أن أتنفس)..آخر كلمات قالها هذان الرجلان..[…]

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