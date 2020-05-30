2020/05/30 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمون يدعون لاتخاذ طرق دبلوماسية لمعالجة أزمة المياه مع دول الجوار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديمون يدعون لاتخاذ طرق دبلوماسية لمعالجة أزمة المياه مع دول الجوار ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاديمون يدعون لاتخاذ طرق دبلوماسية لمعالجة أزمة المياه مع دول الجوار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).