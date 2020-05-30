حلا شيحة تدعم رجاء الجداوي بصورة

2020/05/30 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة رجاء الجداوي، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا وإيجابية نتيجة التحليل عقب ارتفاع درجة حرارتها منذ أيام، ونقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية.وعلقت شيحة على الصورة قائلة: “الجميلة رجاء الجداوي، حبيبتي وأمي في السلم والتعبان، واشتغلنا أكتر من عمل مع بعض، بجد بحبها […]

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