جورجيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ والبنتاغون يقرر نشر وحدات من الشرطة العسكرية في مينيابوليس

2020/05/30 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر مطلعة أن البنتاغون أمر بنشر وحدات من الشرطة العسكرية في مينيابوليس، بسبب تصاعد الاحتجاجات، التي تحولت منذ أمس الجمعة إلى أعمال شغب وحرق.وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت ولاية جوروجيا حالة الطوارئ، بسبب تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب على خلفية حادثة مقتل رجل بداية الأسبوع الجاري على يد الشرطة بطريقة وحشية.وفي لوس

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