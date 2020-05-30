وحشيّة مقزّزة و نفاق وقح - إلى الذين يتشبّثون بأسطورة - هذه الديمقراطية الأمريكيّة العظيمة - : أسئلة بسيطة - شادي الشماوي

2020/05/30 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي https://revcom.us/a/644/bob-avakian-revolting-barbarity-shameless-hypocrisy-simple-questions-en.htmlبنزاهة من بوسعه أن يُنكر الحقيقة الجليّة التي تلخّصها الكلمات الجريئة التالية التي صدرت عن مناصر لإلغاء العبوديّة و مالك عبيد سابق ، فريدي ......





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