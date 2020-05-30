الجمهوريّة – سخيفة ، فات أوانها و إجراميّة - شادي الشماوي

2020/05/30 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان – جريدة " الثورة " عدد 644 ، 20 أفريل 2020https://revcom.us/a/644/bob-avakian-this-republic-ridiculous-outmoded-criminal-en.htmlالحكاية التي عادة ما يرويها المتحمّسون ل " هذه الديمقراطيّة الأمريكيّة العظيمة " ، هي أنّه زمن تأسيس البلاد ، سُئل ب ......





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