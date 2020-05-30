2020/05/30 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot Instagram: @FatimaNaootTickTock: @fatimanaootلا شكَّ أن مصر تسيرُ على طريق التنوير.



حتى وإن بخطًى بطيئة، تأخرت عقودًا، ولكنها خطًى واثقةٌ ثابتة منذ أعلن الرئيسُ عبد الفتاح السيسي الحربَ على الإرهاب الفكري والمسلّح.



منذ دهور طوال نادى سلفُنا التنويريُّ بعدم الربط بين "مظهر" الدين، و"جوهر" الإيمان.



فليس للإيمان زيٌّ؛ لأن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التكفيريون: بارتْ تجارتُهم - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التكفيريون: بارتْ تجارتُهم - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).