سياسيون دواعش وإن لم ينتموا

2020/05/30 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ماجد الخفاجي نظام الحكم في العراق فريد من نوعه على مستوى العالم ، سياسيون يعترفون بجرائمهم وتقصيرهم وفشلهم على مستوى كارثي ، ولا يزالون متشبثون بالكراسي ، نظام يغلب عليه...أكمل القراءة ←

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