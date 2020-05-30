يحفرون قبورهم بايديهم

2020/05/30 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي يقال باللهجة العراقية “التاجر من يفلس يرجع لدفاتره القديمة”.اي ان التاجر حين يخسر ماله يعود الى سجلاته القديمة، بحثا عن المدينين له عسى ان يستعيد ما يعينه...أكمل القراءة ←

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