توم هانكس وزوجته يتبرعان للمرة الثانية ببلازما الدم

2020/05/30 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اشارك النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون صوراً لعملية التبرع بالدم في حسابه على انستغرام Instagram، حيث تَضَمّنت سلسلة الصور التي نشرها هانكس، صورة لحقيبتين طبيتين مملوءتين بالبلازما، وأظهرته صورة أخرى بذراع عليها ضمادة.وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتبرع فيها هانكس بالبلازما، حيث إنه في 29 أبريل (نيسان) الماضي، استخدم هانكس حسابه […]

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