نجوى كرم: المحبة هي سلاحي لمواجهة كورونا

2020/05/30 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..استمتع الجمهور العربي في الليلة الرابعة من حفلات العيد بحفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم الذي تم بثه مباشرة عبر منصة “شاهد vip” الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وشركة “روتانا” والمكتب الفني لمجموعة “MBC”.وقبل بدء البرنامج الفني الذي حضرته نجوى لحفلها الذي احيته من حديقة منزلها، عرض تقرير […]

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