2020/05/30 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت وزارة المالية العراقية، على صرف 400 مليار دينار لإقليم كوردستان، ضمن مستحقات شهر نيسان.جاء ذلك بحسب وثيقة موقعة من الوزير، علي عبدالأمير علاوي، صادرة بتاريخ 24 أيار 2020 ودعا الوزير في الكتاب إلى “اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. علاوي يوقع كتاباً يصرف بموجبه مبلغ لإقليم كوردستان ضمن مستحقات شهر نيسان الماضي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. علاوي يوقع كتاباً يصرف بموجبه مبلغ لإقليم كوردستان ضمن مستحقات شهر نيسان الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).