مذكرات تكشف عن موقع أطنان من الذهب تابعة للجيش النازي

2020/05/30 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت مذكرات ضابط ماسوني الكثير من الإهتمام بعد شرحها لأماكن تتواجد فيها الكثير من كنوز الجيش النازي التي تم إخفائها لسنين عديدة، والتي كشفت عن تواجد مكان كنز من الذهب يقدر بمليار ونصف دولار.حيث تحدث الضابط وحدة شوتزشتافل النازية في مذكراته عن الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى كيفية دفن الكنز في بئر […]

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