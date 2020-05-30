القبض على ثلاثة متهمين بحادث قتل شاب داخل منزله في ذي قار

2020/05/30 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفرزة مديرية شرطة قضاء الدواية شمال شرق ذي قار القبض على ثلاثة متهمين بحادث قتل شاب داخل منزله.واوضح بيان لوزارة الداخلية تلقت نينا نسخة منه ان أحد المواطنين تقدم باخبار عن تعرض ولده لحادث طعن داخل المنزل من قبل شخص ارتقى السياج الخارجي ودخل المطبخ ولاذ بالفرار بعدها, حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى وفارق […]

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