2020/05/30 | 12:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول محلي في محافظة دهوك باقليم كوردستان العراق، اليوم السبت، بأن قصفا تركيا على قرية شمال المحافظة اودى بحياة شخصين من عائلة واحدة واصابة اخر.

وقال مدير ناحية ديرالوك شمال قضاء العمادية بالمحافظة سامي اوشانة، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرت تركية قصفت، صباح اليوم، قرية ايتيت بناحية ديرالوك شمال دهوك، ما اسفر عن مقتل شخصين، واصابة اخر"، مبينا أن "القصف وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا".

واشار اوشانة، الى ان "الضحيتين هما جلال نورالدين، بعمر 60 عاماً، وابنه أحمد، بعمر 30 عاماً"، لافتا الى أن "اهالي الضحايا قاموا بالتجمع والذهاب الى منطقة القصف لانتشال جثثهم من منطقة القصف".

واوضح ان "المنطقة هي خالية من السكان بعد ان تركها اهالي القرية منذ عقود بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني وانقرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي يودي بحياة شخصين من عائلة واحدة شمال دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي يودي بحياة شخصين من عائلة واحدة شمال دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).