ماالمطلوب من  رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي

2020/05/30 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.هاتف الركابي باحث في الفقه الدستوري والبرلماني لا يخفى على أحد حجم التحديات وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق ، وانطلاقاً من خبرتنا الدستورية والقانونية ، فأني اضع بين يديك أهم الحلول والمقترحات أو المطالب الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتكون خارطة طريق اواستراتيجية للخلاص من هذا المنعطف الخطير […]

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