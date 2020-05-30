طبيب يقدم نصائح حول كيفية تقوية الرئتين أثناء الوباء

2020/05/30 | 12:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عرض أخصائي أمراض الرئة الروسي، أليكسي نيكيشينكوف على الهواء على “القناة الخامسة” أفضل خمس تمارين تساعد على تقوية الجهاز التنفسي.يجب إجراء التمرين الأول أثناء الجلوس على كرسي.ارفع يديك، استنشق الهواء بأنفك.بعد ذلك، تحتاج إلى إنزال يديك وأخذ الزفير من خلال الفم.للتمرين الثاني، يجب عليك أيضًا الجلوس على كرسي لفرد ذراعيك […]

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