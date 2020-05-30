زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل “فلويد” تفاجئ الأمريكيين برد صادم ضد زوجها

2020/05/30 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت زوجة الشرطي السابق في ولاية مينيابوليس الأمريكية، إنها بصدد طلب الطلاق منه، بعد الضجة التي أحدثتها جريمة قتله للمواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، في العالم.وأوضحت الزوجة، كيلي شاوفين، في بيان أصدره محاميها، أن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها، ديريك شاوفين، كان أمرا مدمرا بالنسبة لها.وعبرت […]

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