قائد عمليات كربلاء: 30 الف عنصر امني يشارك بحماية المحافظة وتطبيق حظر التجوال

2020/05/30 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي ان 30 الف عنصر امني ينتشرون في محاور كربلاء المختلفة لحماية المحافظة وتطبيق قرار حظر التجوال.وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي , أنه “تم التأكيد على السيطرات الخارجية والداخلية بالقطع وفرض حظر التجوال بشكل تام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وبمشاركة 30 الف عنصر امني”.

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