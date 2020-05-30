رابطة الكالتشيو تعلن جدول المباريات المتبقية من البطولة

2020/05/30 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وضعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، جدولاً لاستئناف فعاليات المسابقة في 20 حزيران المقبل، بعد أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الرابطة الدوري الإيطالي في بيان لها، أن “الأندية رحبت بالضوء الأخضر لاستئناف فعاليات الدوري، والذي أعطاه وزير الرياضة الإيطالي فنشنزو سبادافورا، وصوتت الأندية بالإجماع على خوض المباريات الأربعة […]

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