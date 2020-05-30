القاذفة الصينية الشبح من طراز (H-20) تثير الرعب داخل الولايات المتحدة

2020/05/30 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشف تقرير لموقع آسيا تايمز أن القاذفة الاستراتيجية الصينية الجديدة الشبح من طراز (H-20) تثير الرعب داخل اروقة البنتاغون والولايات المتحدة / مبينا ان المخططين العسكريين سيراقبون عن كثب معرض تشوهاى الجوي المقرر في تشرين الثاني القادم والذي ستعرض فيه القاذفة الجديدة لمعرفة امكانياتها التكنولوجية المتقدمة .وذكر التقرير الذي ترجمته […]

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