الاحتلال يعدم شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة

2020/05/30 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال سيره في منطقة باب الاسباط في القدس القديمة ليرتقي شهيدا.وأفاد شهود عيان لمراسلة وكالة معا أن قوات الاحتلال لاحقت شابا في طريق المجاهدين “بين باب الاسباط وباب حطة” واطلقت عليه الرصاص بشكل مكثف.وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال […]

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